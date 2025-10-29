Самыми востребованными специалистами в Омске оказались продавцы и разнорабочие

По данным базы вакансий hh.ru, в топ-20 самых востребованных профессий также вошли водители (700 вакансий), менеджеры по продажам и работе с клиентами (600 вакансий), повара, пекари, кондитеры и сварщики (по 500 вакансий), врачи и курьеры (по 400 вакансий). В категории с меньшим количеством вакансий — машинисты, слесари, сантехники, электромонтажники, монтажники, операторы call-центра, специалисты контактных центров, упаковщики, комплектовщики (по 300 вакансий), а также бухгалтеры, уборщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, грузчики и учителя (по 200 вакансий).