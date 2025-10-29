Самыми востребованными специалистами в Омске оказались продавцы и разнорабочие

В октябре в Омской области были открыты или обновлены предложения о работе по 170 различным профессиям. Больше всего вакансий в регионе было предложено для продавцов-консультантов, продавцов-кассиров (900 вакансий) и разнорабочих (700 вакансий).
По данным базы вакансий hh.ru, в топ-20 самых востребованных профессий также вошли водители (700 вакансий), менеджеры по продажам и работе с клиентами (600 вакансий), повара, пекари, кондитеры и сварщики (по 500 вакансий), врачи и курьеры (по 400 вакансий). В категории с меньшим количеством вакансий — машинисты, слесари, сантехники, электромонтажники, монтажники, операторы call-центра, специалисты контактных центров, упаковщики, комплектовщики (по 300 вакансий), а также бухгалтеры, уборщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, грузчики и учителя (по 200 вакансий).
Несмотря на большое количество вакансий, 55% из них по-прежнему остаются дефицитными. К таким профессиям относятся врачи, повара, пекари, кондитеры, сварщики, слесари, сантехники, электромонтажники, продавцы-консультанты, продавцы-кассиры, монтажники, машинисты, уборщики, разнорабочие и курьеры, где конкуренция на одно рабочее место составляет от 0,8 до 3,8 резюме на вакансию.
Среди специалистов, для которых конкуренция на рынке труда находится в пределах комфортных значений, можно отметить инженеров ПТО, инженеров-сметчиков (4,6 резюме на вакансию), водителей (6,1 резюме), инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, грузчиков и учителей (по 6,4 резюме), а также операторов call-центра, специалистов контактных центров (6,6 резюме) и бухгалтеров (7,9 резюме).
Однако для кандидатов на позиции менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, упаковщиков и комплектовщиков конкуренция значительно выше, с показателями от восьми до 12 резюме на вакансию.