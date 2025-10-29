Челябинский космонавт Олег Платонов показал фото выхода в открытый космос

Уроженец Челябинска космонавт-испытатель Олег Платонов опубликовал в своём Telegram-канале фото выхода в открытый космос.
Они сделаны 28 октября с борта МКС, к которой пристыкован корабль Crew Dragon. Платонов входит в состав его экипажа в рамках американской экспедиции SpaceX Crew-11.
На снимках — его коллеги Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков. Россияне выполняют задачи Роскосмоса на борту корабля «Союз МС-27», который также пристыкован в космической станции.
Для Зубрицкого это второй выход в открытый космос, для Рыжикова — третий. Космонавты провели за пределами МКС шесть с половиной часов. Работа за бортом завершилась сегодня, 29 октября, в 00:12 мск. За это время они установили на модуле «Наука» импульсный плазменный инжектор, перенесли с помощью внешнего манипулятора внешний пульт управления EMMI и заменили кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников.
Ранее Платонов сделал впечатляющие снимки с орбиты яркой кометы.
Олег Платонов родился 27 июня 1986 года в Челябинске. Для него это первый космический полёт. 27 марта 2025 года он вошёл в состав экипажа миссии SpaceX Crew-11 вместе с астронавтами NASA Зеной Кардман, Эдвардом Финком (США) и JAXA Кимия Юи (Япония). Запуск корабля произошёл 1 августа 2025 года. Запуск произошел в 18:43 мск. А 2 августа в 09:27 мск космический корабль пристыковался к МКС.