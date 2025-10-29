Челябинский космонавт Олег Платонов показал фото выхода в открытый космос

Для Зубрицкого это второй выход в открытый космос, для Рыжикова — третий. Космонавты провели за пределами МКС шесть с половиной часов. Работа за бортом завершилась сегодня, 29 октября, в 00:12 мск. За это время они установили на модуле «Наука» импульсный плазменный инжектор, перенесли с помощью внешнего манипулятора внешний пульт управления EMMI и заменили кассету в аппаратуре для выращивания полупроводников.