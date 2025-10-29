В Омске зафиксированы шокирующие показатели по выбросам

в Кировском административном округе города Омска (ул. 3-я Любинская, д. 7) зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 1,22 раза, диоксида азота в 1,04 раза, оксида углерода в 2,74 раза;в Центральном административном округе города Омска (ул. Багратиона, д. 27г) зафиксировано превышение ПДК оксида углерода в 1,22 раза;в Советском административном округе города Омска (ул. 50 лет Профсоюзов) зафиксировано превышение ПДК оксида азота в 1,4 раза.в Центральном административном округе города Омска (ул. 10 лет Октября, д. 219) зафиксировано превышение ПДК оксида азота в 2,98 раза.