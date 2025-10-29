Под Новосибирском единственный реанимобиль больницы разбирают на запчасти

В Новосибирской области единственный реанимобиль Искитимской скорой помощи, который более полутора лет простаивал в гараже после аварии, разбирают на детали. К такому выводу пришли сотрудники медучреждения, обнаружив внутренности машины разобранными. Об этом сообщает Сиб.фм.
Напомним, ранее водитель машины скорой помощи, виновный в ДТП, полностью компенсировал ущерб работодателю в досудебном порядке. Несмотря на поступление этих средств, официальный представитель — директор гаража — продолжал настаивать на отсутствии денег на восстановление спецтранспорта.
Однако 29 октября стало известно, что с автомобиля сняты узлы и агрегаты из-под капота и из салона. По мнению источников, текущее состояние машины не соответствует подготовке к ремонту и скорее указывает на её подготовку к списанию.