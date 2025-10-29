«Рифей ТВ» вошел в пятерку лучших городских телеканалов России

Телеканал «Рифей-ТВ» занял пятое место в ТОП-10 по охвату новостями: 31% населения города Перми смотрят новости на «Рифее». «Городские новости, обзоры событий России и мира — главная часть нашего эфира, — прокомментировала гендиректор телекомпании Анна Климова. — Утренняя программа “Новый день” готовит пермяков к предстоящему дню, а программа “Вечер на Рифее” — подводит его итоги. Поэтому наш зритель всегда в курсе всех главных новостей».