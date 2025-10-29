В Перми больше месяца будут перекрывать шоссе и переходы возле аэропорта

В минтрансе подчеркнули, что в этот период с тракта будет выезжать техника. Для этого на 10 минут движение будут полностью перекрывать, а транспорт сможет двигаться в сторону центра лишь по одной полосе. Кроме того, движение изменится и для пешеходов.