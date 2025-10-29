В Перми больше месяца будут перекрывать шоссе и переходы возле аэропорта

Шоссе и пешеходные переходы возле аэропорта будут перекрывать на ночь больше месяца в Перми, сообщает краевой Минтранс.
Об ограничениях министерство рассказало вечером 28 октября. По данным ведомства, шоссе Космонавтов будет закрываться на несколько часов по ночам. Это будет необходимо для перемещения промышленного оборудования. Ограничения будут действовать на участке шоссе от Гляденовского до Гамовского тракта.
«С 29 октября по 3 декабря 2025 года в ночное время (с 23:00 до 05:00) на участке будет осуществляться перевозка крупногабаритного промышленного оборудования», — рассказывает Министерство транспорта Пермского края.
В минтрансе подчеркнули, что в этот период с тракта будет выезжать техника. Для этого на 10 минут движение будут полностью перекрывать, а транспорт сможет двигаться в сторону центра лишь по одной полосе. Кроме того, движение изменится и для пешеходов.
Во время перемещения техники надземные переходы закроют возле автобусных остановок «Ванюки» и «Ясыри». На это время по шоссе каждые 10 минут будет ходить специальный бесплатный автобус.