Вяленый гусь, конина и выпечка: шеф-повар из Москвы высоко оценил татарскую кухню

Шеф-повар из Москвы и популяризатор русской кухни Олег Коробань высоко оценил национальную кухню Татарстана. Особенно сильно его впечатлил вяленый гусь и выпечка, рассказал он в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

«Впечатления отличные. Казань — очень хорошее и крутое место. У вас своеобразно. Мне очень по душе пришлось то, как у вас очень интересно уживаются рядом две культуры. Меня поразил ваш вяленый гусь. Это просто великолепно. Конина, коза — все эти блюда меня тоже очень сильно впечатлили. Также мне очень понравилась выпечка, которая есть в Казани. Русский печной дух тесно перекликается с рядом татарских блюд, которые запекаются в виде пирогов», — сказал собеседник агентства.

Ранее казанский повар Валентин Митрофанов назвал топ татарских блюд. В список вошли бэлеш, эчпочмак, токмач, кыстыбый, конина, гусь и многие другие.