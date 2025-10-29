Вяленый гусь, конина и выпечка: шеф-повар из Москвы высоко оценил татарскую кухню

«Впечатления отличные. Казань — очень хорошее и крутое место. У вас своеобразно. Мне очень по душе пришлось то, как у вас очень интересно уживаются рядом две культуры. Меня поразил ваш вяленый гусь. Это просто великолепно. Конина, коза — все эти блюда меня тоже очень сильно впечатлили. Также мне очень понравилась выпечка, которая есть в Казани. Русский печной дух тесно перекликается с рядом татарских блюд, которые запекаются в виде пирогов», — сказал собеседник агентства.