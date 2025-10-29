В Иркутске показали документальный фильм о хирурге Юрии Козлове. Фильм «Дети мои» рассказывает о жизни заслуженного врача России, спасающего жизни маленьких пациентов, о его взаимоотношениях с ними и их семьями. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
Юрий Козлов является специалистом в области детской минимально инвазивной хирургии. Он лечит детей с редкими заболеваниями. За свою карьеру Юрий Козлов выполнил более 300 операций, спасая жизни более десяти тысяч детей в 15 странах мира.
— Этот человек работает много и плодотворно. Результат его труда — спасенные жизни, счастливые семьи. Человек, добившийся больших успехов, не уехал из Иркутска. Это пример для подражания, — сказал автор сценария Юрий Дорохин.
Команда работала над фильмом два года. Он длится 80 минут. В ноябре документальную картину смогут увидеть все жители столицы региона.