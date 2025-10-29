В Иркутске показали документальный фильм о хирурге Юрии Козлове. Фильм «Дети мои» рассказывает о жизни заслуженного врача России, спасающего жизни маленьких пациентов, о его взаимоотношениях с ними и их семьями. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.