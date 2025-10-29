В Самаре 7 ноября пройдет традиционный Парад Памяти

С 2011 года Парад Памяти стал народным движением, символом сплочения абсолютно всех жителей Самарской области. За все время реализации масштабного патриотического проекта участниками Парада Памяти стали представители всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также 25 стран мира. Свыше 150 общественных организаций, более 200 предприятий и учреждений культуры, свыше 1000 образовательных учреждений.