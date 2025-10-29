Ричмонд
Мясные ряды обновлены на минской Комаровке

Первый из восьми этапов модернизации главного минского рынка Комаровского завершен.

Источник: Комсомольская правда

Завершен первый из восьми этапов модернизации главного минского рынка Комаровского, обновлены 46 торговых мест на мясных рядах в крытой части здания.

Так, например, установлены современные камеры разруба мяса, а также дополнительное оборудование для обработки и хранения мяса за счет холодильных столов с накопителями.

Полная модернизация крытой части рынка рассчитана на два года, с 2025 по 2027, и включает восемь этапов. Из них осталось семь, отметили в дирекции Комаровского рынка.

Кстати, в Минске 128 автопарковок в центре и в микрорайонах стали платными с 29 октября.

А еще белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки, многие из них можно найти на Комаровке.

Мы писали, о знаменитых минских рынках ХХ века: Владимир Короткевич написал про Сторожевку, Стивен Спилберг прославил Комаровку в мультфильме, а Троицкий базар был на месте Большого театра.