Мясные ряды обновлены на минской Комаровке

Завершен первый из восьми этапов модернизации главного минского рынка Комаровского, обновлены 46 торговых мест на мясных рядах в крытой части здания.
Так, например, установлены современные камеры разруба мяса, а также дополнительное оборудование для обработки и хранения мяса за счет холодильных столов с накопителями.
Полная модернизация крытой части рынка рассчитана на два года, с 2025 по 2027, и включает восемь этапов. Из них осталось семь, отметили в дирекции Комаровского рынка.
