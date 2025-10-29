В Калининграде открылся уникальный Центр когнитивного здоровья

Учреждение создано на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта при поддержке регионального министерства здравоохранения.
Новый центр будет заниматься диагностикой и лечением различных когнитивных расстройств, включая последствия болезни Альцгеймера, инсультов и COVID-19. Это позволит жителям региона получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области.
Особенностью центра стало применение технологий искусственного интеллекта и научных разработок университета. Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030», получившей федеральную поддержку. Направление пациентов в центр будет осуществляться через неврологов по медицинским показаниям.