Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директору Самарского речпорта внесено представление из-за посадки баржи с песком на мель

Куйбышевская транспортная прокуратура внесла представление директору ПАО «Самарский речной порт» из-за посадки грузового судна на мель вблизи поселка Зольное. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Источник: Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в соцсетях размещено сообщение о нарушении безопасности плавания вблизи поселка Зольное Самарской области. В июле экипаж теплохода «Волгарь-3» в акватории реки Волги нарушил правила судовождения и допустил посадку на мель буксируемой баржи, груженной речным песком.

Капитан судна не информировал контролирующие органы о происшествии. Экипаж самостоятельно снял судно с мели, после чего был продолжен путь по маршруту следования.

По требованию прокурора с экипажем судна проведена работа по исключению таких нарушений, допустившие их лица привлечены к ответственности.