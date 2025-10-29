Директору Самарского речпорта внесено представление из-за посадки баржи с песком на мель

По информации надзорного ведомства, в соцсетях размещено сообщение о нарушении безопасности плавания вблизи поселка Зольное Самарской области. В июле экипаж теплохода «Волгарь-3» в акватории реки Волги нарушил правила судовождения и допустил посадку на мель буксируемой баржи, груженной речным песком.