В соцсетях распространились фото убитого в Индонезии блогера Позднякова

«Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Все, что известно на данный момент, это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома, в городе Стамбул. В Стамбуле, как я понял, он жил последние полгода. Умер он в реанимации, не приходя в сознание. О переправке тела мне не известно. Угрозы ему поступали по несколько тысяч ежедневно, особенно после того, как им заинтересовались в Чечне», — говорил источник издания «Подъем».