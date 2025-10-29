Ричмонд
Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде с 29 октября на трех автобусных маршрутах вводятся новые остановки.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. Так, на маршруте № 39 после остановки «Улица Красноэтновская» появится дополнительная остановка «Улица Порт-Артурская».

Кроме того, изменения коснутся маршрутов № 20 и № 64. В их схемы добавят остановку «Улица Памирская», которая будет расположена после остановки «Улица Перекопская».

Ранее сообщалось, что автобусные маршруты № 85 и № 76 продлят в 2026 году в Нижнем Новгороде. Также в ЦРТС проинформировали о переносе нескольких остановок в городе.