Медицинские учреждения Чукотки получили 5 автомобилей

По одной машине появилось в учреждениях Анадыря, Певека, села Лаврентия и две — поселка Провидения. С их помощью специалисты могут перевозить пациентов в медицинские организации, а врачей — к жителям на дом, доставлять лекарства и анализы, а также проводить профилактические мероприятия.