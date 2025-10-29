Медицинские учреждения Чукотки получили 5 автомобилей

Пять современных автомобилей поступили в медицинские учреждения Чукотки при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
По одной машине появилось в учреждениях Анадыря, Певека, села Лаврентия и две — поселка Провидения. С их помощью специалисты могут перевозить пациентов в медицинские организации, а врачей — к жителям на дом, доставлять лекарства и анализы, а также проводить профилактические мероприятия.
Помимо автомобилей, медучреждения по нацпроекту получают новое оборудование. Например, ранее в участковой больнице поселка городского типа Угольные Копи установили компьютерный томограф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.