В Иркутской области до 30 октября проходит форум молодых педагогов. В первый день 28 октября в Доме молодежи состоялся «Открытый диалог», на котором преподаватели и студенты задали свои вопросы. Форум был организован Советом молодых педагогов Приангарья благодаря выигранному гранту Росмолодежи.
— Такой Совет создали совместно с Иркутской областной организацией Профсоюза работников образования в 2009 году. За 16 лет организация добилась значительных успехов: обеспечивает привлечение, успешную адаптацию и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, влияет на карьерное продвижению, а также защищает их права и интересы, — отметил исполняющий обязанности министра образования региона Максим Парфенов.
Участников форума ожидает семинары-тренинги и мастер-классы, культурная программа, поездка на озеро Байкал и прогулка на ретро-трамвае. Более ста молодых педагогов из 40 районов Иркутской области собрались на площадке. Среди них — воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и преподаватели колледжей.
Данные события напрямую связаны с ключевой задачей нацпроекта «Молодежь и дети» — поддержкой и развитием педагогов и наставников.