В Иркутской области до 30 октября проходит форум молодых педагогов

— Такой Совет создали совместно с Иркутской областной организацией Профсоюза работников образования в 2009 году. За 16 лет организация добилась значительных успехов: обеспечивает привлечение, успешную адаптацию и закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, влияет на карьерное продвижению, а также защищает их права и интересы, — отметил исполняющий обязанности министра образования региона Максим Парфенов.