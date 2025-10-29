Ричмонд
В тувинском селе Хандагайты открыли центр математического образования

В нем разработали программу в том числе для дошкольников.

Муниципальный центр математического образования открыли на базе средней школы села Хандагайты в Туве. Развитие талантов у детей отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Овюрского района.

«Центру математического образования присвоено название “Пифагор”, разработан логотип, создана рабочая группа из числа самых сильных учителей математики района, а также в целях обеспечения преемственности образования разработана подпрограмма “Раз — ступенька, два — ступенька” для реализации в детских садах», — отметила начальник отдела науки Министерства образования Республики Тува Ольга Монгуш.

В правительстве региона отметили, что центр «Пифагор» призван поддерживать интерес к математике среди учеников и создавать комфортные условия для их роста в области научных исследований. Такие пространства планируют открывать во всех районах республики, начиная с детских садов и заканчивая учреждениями среднего профессионального образования.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.