На Дону с 2026 года вырастут выплаты по больничным

Размер пособий будет зависеть от трудового стажа. В 2026 году работники со стажем до 5 лет смогут получить до 124,5 тысячи рублей, от 5 до 8 лет — 166 тысяч рублей, а имеющие стаж более 8 лет — 207 тысяч рублей. В последующие годы эти суммы продолжат расти, достигнув в 2028 году 154 тысяч, 206 тысяч и 258 тысяч рублей соответственно. Максимальный размер пособия за стандартный 11-дневный больничный лист также увеличится. В 2026 году он составит 75 тысяч рублей, что на 20% превышает показатели 2025 года. К 2028 году максимальная выплата достигнет 93 тысяч рублей. На реализацию этих мер в федеральном бюджете заложены значительные средства. Расходы на выплаты по временной нетрудоспособности составят 859,3 миллиарда рублей в 2026 году, 946,1 миллиарда — в 2027 году и 1 триллион рублей — в 2028 году. Отдельным направлением станет финансирование пособий по уходу за больными детьми до 8 лет, на что планируется выделить от 4,2 до 5 миллиардов рублей ежегодно. Параллельно продолжают действовать изменения в правилах оформления больничных, введенные с 1 сентября 2025 года.