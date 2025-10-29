В Новосибирской области обновили 20 км дороги Новосибирск — Павлодар

«Дорога имеет статус опорной магистрали, связывающей Новосибирскую область с соседними регионами и Республикой Казахстан. В рамках проекта ремонта запланировано привести в нормативное состояние 12 участков автомобильной дороги. На сегодняшний день половина объектов введена в эксплуатацию. Всего до конца года будет введено 50 километров», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.