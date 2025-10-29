В Новосибирской области обновили 20 км дороги Новосибирск — Павлодар

Ремонт 20 км дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Новосибирской области завершили с начала года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«Дорога имеет статус опорной магистрали, связывающей Новосибирскую область с соседними регионами и Республикой Казахстан. В рамках проекта ремонта запланировано привести в нормативное состояние 12 участков автомобильной дороги. На сегодняшний день половина объектов введена в эксплуатацию. Всего до конца года будет введено 50 километров», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Мирошниченко.
Например, в Кочковском районе отремонтировано 3 км данной дороги. В Карасукском районе обновили 2 участка протяженностью 6,4 км, в Ордынском — 3 отрезка длиной 10,7 км. Накануне работы завершились на участке от поселка Ордынское до поселка Чернаково протяженностью 3,4 км. До конца 2025 года будут введены в эксплуатацию еще 5 участков трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.