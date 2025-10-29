Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

В 17:10 ансамбль песни и пляски Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации покажет специальную патриотическую программу «За Россию!». Завершит концертную программу в 18:00 эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра. Дополнительно на Ярмарочной площади пройдет Всероссийский фестиваль русской кухни. Гости смогут познакомиться с кухнями народов России и посетить мастер-классы от нижегородских рестораторов. Также будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов Нижегородской области и организованы мастер-классы от предприятий. В спортивной зоне посетителям предложат выполнить нормативы комплекса ВФСК ГТО, поиграть в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверить меткость в метании валенок и мешочков в цель. На площадке центра патриотического воспитания «Авангард» участники ярмарки смогут пройти обучение пилотированию на симуляторах БПЛА и записать послание потомкам в 2045 год в формате цифровой «капсулы времени». Здесь же развернут экспозицию, посвященную специальной военной операции, и зону исторической реконструкции с тематическими мастер-классами и костюмированными представлениями. Институт демографического развития в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» организует творческую площадку для семей с детьми. С 11:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, а участники смогут сделать яркие фотографии на память. Кроме того, в 2025 году к Дню народного единства приурочена федеральная акция «Ночь искусств» (12+), которая пройдет в Нижегородской области в ночь на 4 ноября.