Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

4 ноября в Нижнем Новгороде пройдут городские мероприятия (0+) к Дню народного единства. Ключевыми площадками станут площадь Народного единства и Нижегородская ярмарка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: АНО "Центр 800"

В 13:00 от Михайло-Архангельского собора в кремле по Зеленскому съезду до площади Народного единства пройдет крестный ход (0+) под руководством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В рамках акции «Нижегородцы — для России» в 13:45 на Ивановском съезде развернут 100-метровый российский флаг. Затем у памятника Минину и Пожарскому начнется официальная часть, в ходе которой с площади Народного единства в зону СВО отправятся добровольцы, а также гуманитарный груз для участников боевых действий. На Нижегородской ярмарке в 11:00 откроется фестиваль «Народное единство».

В 12:40 на Ярмарочной площади стартует федеральная акция «Хоровод» с участием представителей различных народов, подчеркивающая многонациональный состав населения Нижегородской области. На сцене в течение дня выступят фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России.

В 13:00 пройдет детский фестиваль «Здесь родины моей истоки» с участием юных нижегородцев — победителей популярных шоу, после чего местные авторы представят свои произведения в рамках акции «Литература и поэзия».

В 13:40 на сцене планируется трансляция событий с площади Народного единства, а позже здесь же состоится церемония награждения лауреатов «Премии Минина и Пожарского».

В 17:10 ансамбль песни и пляски Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации покажет специальную патриотическую программу «За Россию!». Завершит концертную программу в 18:00 эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра. Дополнительно на Ярмарочной площади пройдет Всероссийский фестиваль русской кухни. Гости смогут познакомиться с кухнями народов России и посетить мастер-классы от нижегородских рестораторов. Также будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов Нижегородской области и организованы мастер-классы от предприятий. В спортивной зоне посетителям предложат выполнить нормативы комплекса ВФСК ГТО, поиграть в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверить меткость в метании валенок и мешочков в цель. На площадке центра патриотического воспитания «Авангард» участники ярмарки смогут пройти обучение пилотированию на симуляторах БПЛА и записать послание потомкам в 2045 год в формате цифровой «капсулы времени». Здесь же развернут экспозицию, посвященную специальной военной операции, и зону исторической реконструкции с тематическими мастер-классами и костюмированными представлениями. Институт демографического развития в рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» организует творческую площадку для семей с детьми. С 11:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, а участники смогут сделать яркие фотографии на память. Кроме того, в 2025 году к Дню народного единства приурочена федеральная акция «Ночь искусств» (12+), которая пройдет в Нижегородской области в ночь на 4 ноября.

Ранее сообщалось, что 4 ноября кое-где в Нижнем Новгороде будет ограничена продажа алкоголя.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше