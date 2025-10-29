Станцию метро «Дубравная» в Казани временно закроют с 3 ноября

Вторая линия казанского метро соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Их планируется открыть в 2027 году. После этого строительство продолжится в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы (РКБ).