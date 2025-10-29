Ричмонд
Станцию метро «Дубравная» в Казани временно закроют с 3 ноября

В Казани с 3 ноября приостановят движение поездов до станции «Дубравная». Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Источник: ИА Татар-информ

Причиной временного закрытия стало строительство первого участка второй линии метрополитена. Планируется, что ограничение продлится около месяца.

По информации источника, добраться от временно закрытой станции до станции метро «Проспект Победы» можно на:

автобусах № 5, 18, 30, 31, 34, 68; троллейбусах № 5, 9, 12 от остановки «Улица Юлиуса Фучика»; автобусе № 90 и трамвае № 4 от остановки «Станция метро Дубравная».

Вторая линия казанского метро соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 км включает четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова». Их планируется открыть в 2027 году. После этого строительство продолжится в направлении Деревни Универсиады и Республиканской клинической больницы (РКБ).