Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Перепутал с газировкой»: в Могилеве фермер скончался после одного нечаянного глотка ядохимиката

В Могилеве фермер скончался после одного нечаянного глотка ядохимиката.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет судебных экспертиз рассказал, что в больнице Могилева скончался пациент с острым отравлением, мужчина по ошибке выпил ядохимикат вместо газированного напитка.

53-летний мужчина был фермером в Белыничском районе. Для обработки растений он взял с собой ядохимикат темно-коричневого цвета, который отлил в пластиковую бутылку из-под газированного напитка. Потом из этой бутылки случайно сделал всего один глоток. Поняв свою оплошность, стал самостоятельно промывать желудок, принял лекарства. Это не помогло и с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе мужчину госпитализировали.

Несмотря на оказанную медпомощь, на следующий день состояние пациента резко ухудшилось, и мужчина умер.

Эксперты исследовали жидкость, которую выпил мужчина. В ней обнаружено химическое соединение дикват, которое является пестицидом, используемым для уничтожения сорняков.

Смерть мужчины наступила от острого отравления пестицидами, осложненного острой почечной недостаточностью и ДВС-синдромом (состояние, при котором в сосудах образуется множество мелких тромбов, одновременно с этим истощаются факторы свертывания крови, что приводит к кровотечениям).

Мы писали, что белорусский невролог назвал три основных симптома инсульта.

Кроме того, умер российский актер Роман Попов, который снимался в Беларуси.