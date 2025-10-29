«Перепутал с газировкой»: в Могилеве фермер скончался после одного нечаянного глотка ядохимиката

Госкомитет судебных экспертиз рассказал, что в больнице Могилева скончался пациент с острым отравлением, мужчина по ошибке выпил ядохимикат вместо газированного напитка.
53-летний мужчина был фермером в Белыничском районе. Для обработки растений он взял с собой ядохимикат темно-коричневого цвета, который отлил в пластиковую бутылку из-под газированного напитка. Потом из этой бутылки случайно сделал всего один глоток. Поняв свою оплошность, стал самостоятельно промывать желудок, принял лекарства. Это не помогло и с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе мужчину госпитализировали.
Несмотря на оказанную медпомощь, на следующий день состояние пациента резко ухудшилось, и мужчина умер.
Эксперты исследовали жидкость, которую выпил мужчина. В ней обнаружено химическое соединение дикват, которое является пестицидом, используемым для уничтожения сорняков.
Смерть мужчины наступила от острого отравления пестицидами, осложненного острой почечной недостаточностью и ДВС-синдромом (состояние, при котором в сосудах образуется множество мелких тромбов, одновременно с этим истощаются факторы свертывания крови, что приводит к кровотечениям).
