В Удмуртии обновили участок дороги Верхняя Игра — граница Татарстана

Ремонт участка дороги Верхняя Игра — Мишкино — граница Татарстана в Граховском районе Удмуртии провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
«На данном участке достаточно интенсивное движение, маршрутом пользуется все население района, при этом состояние покрытия оставляло желать лучшего. Именно поэтому мы включили объект в список нацпроекта. Перед нами стоит системная задача по обновлению всей опорной дорожной сети региона, и мы последовательно ее решаем», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.
Во время работ специалисты на отрезке длиной 2,41 км заменили асфальт и установили систему водоотведения. Также они отремонтировали водопропускные трубы.
«Этот участок дороги является важнейшей транспортной артерией, связывающей Удмуртию с соседним Татарстаном, и несет высокую социальную и экономическую нагрузку. Сегодня мы можем констатировать, что трасса полностью преобразилась: введен в эксплуатацию современный, безопасный и комфортный объект, отвечающий всем требованиям», — отметил глава администрации Граховского района Виктор Белов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.