В Удмуртии обновили участок дороги Верхняя Игра — граница Татарстана

«На данном участке достаточно интенсивное движение, маршрутом пользуется все население района, при этом состояние покрытия оставляло желать лучшего. Именно поэтому мы включили объект в список нацпроекта. Перед нами стоит системная задача по обновлению всей опорной дорожной сети региона, и мы последовательно ее решаем», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов.