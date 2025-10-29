Стартовал Всероссийский конкурс «Я в Агро»

Министр сельского хозяйства Оксана Лут в приветственном слове к участникам рассказала о задачах конкурса.
«У нас три основные цели. Первая — популяризировать АПК среди молодежи. Мы ждем ребят в сельском хозяйстве и хотим показать, что это сегодня одна из самых технологичных, современных и перспективных отраслей в стране. Вторая — поддержать интерес тех, кто уже работает в АПК. Нам нужны новые идеи, свежий взгляд, инициативы, которые помогут развивать производство и повышать эффективность. И третья — показать всем, что именно благодаря нашей отрасли страна обеспечена качественной и вкусной едой», — поделилась она.
В пресс-службе правительства РФ отмечают: в стране работает более 600 агротехнологических классов, где школьники изучают профильные предметы и делают первые шаги к карьере в отрасли. Также программы подготовки кадров для АПК реализует более 1,1 тыс. колледжей и 44 аграрных вуза Минсельхоза России. Запуск конкурса «Я в Агро», по словам организаторов, станет логичным продолжением этой работы.
«Всероссийский проект “Я в Агро” Российского союза молодежи объединил все меры поддержки для начинающих и молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Ребята смогут обучаться теории и применять свои знания на практике. Проект станет навигатором для молодежи — от школьного агротехкласса до сотрудника АПК. Участники станут частью профессионального сообщества и получат непрерывное развитие и поддержку. Первые итоги проекта мы подведем в следующем году на нашем форуме “Агропродвижение” в Тульской области. Участниками финала станут 2 тыс. молодых аграриев из более чем 80 регионов страны», — сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Всероссийский конкурс «Я в Агро» — совместный проект Российского союза молодежи, Минсельхоза, Росмолодежи и Россельхозбанка. Подать заявку на участие можно до 1 декабря.