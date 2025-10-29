Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Количество документов, которые должны заполнять российские учителя, снизилось в 25 раз, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка — ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг, эта работа уменьшилась», — сказал руководитель ведомства на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогических работников.
Он добавил, что такое уменьшение происходит в соответствии с новой нормативной базой.
«Мы много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты», — заключил Музаев.