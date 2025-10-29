Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бумажной нагрузки на учителей

Музаев: количество бумаг, которые должны заполнять учителя, снизилось в 25 раз.

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Количество документов, которые должны заполнять российские учителя, снизилось в 25 раз, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Когда мы говорим о том, насколько она снизилась (бумажная нагрузка — ред.) в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить — раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг, эта работа уменьшилась», — сказал руководитель ведомства на совещании по теме бюрократической нагрузки на педагогических работников.

Он добавил, что такое уменьшение происходит в соответствии с новой нормативной базой.

«Мы много лет говорили об этом, много поручений давалось, многие годы такие приказы не принимались. И в конце концов они были приняты», — заключил Музаев.