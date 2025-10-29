Ричмонд
Память Ульфата Мустафина увековечат в столице Башкирии

В Уфе почтят память бывшего мэра Ульфата Мустафина.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прошли мероприятия, посвященные памяти бывшего градоначальника Ульфата Мустафина. В этот день, 29 октября, исполнилось пять лет с момента его кончины.

Глава городской администрации Ратмир Мавлиев во время рабочего совещания подчеркнул значительный вклад Мустафина в развитие столицы Башкирии и заверил, что его имя останется в истории города.

Напомним, что экс-мэр Уфы скончался 29 октября 2020 года после продолжительной болезни, вызванной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

