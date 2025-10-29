Утром 29 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Утром 29 октября в Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от управления МЧС в специальном приложении.
— Объявлена беспилотная опасность, — предупреждают жителей Дона.
Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, угроза БПЛА также сохранялась с 20:32 вечера 28 октября до 3:37 ночи 29 октября. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение прошедшей ночи воздушную атаку отразили в трех районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
