Утром 29 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Дона вновь предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 октября в Ростовской области вновь объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от управления МЧС в специальном приложении.

— Объявлена беспилотная опасность, — предупреждают жителей Дона.

Всем советуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, угроза БПЛА также сохранялась с 20:32 вечера 28 октября до 3:37 ночи 29 октября. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение прошедшей ночи воздушную атаку отразили в трех районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

