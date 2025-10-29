Более 450 спецмашин выйдут на уборку снега в Самаре этой зимой

Большую часть машин будут использовать при уборке дорог и тротуаров. Около 40 машин будут работать в общественных пространствах: в парках, скверах, на набережной. Во дворах свою технику задействуют УК, ТСЖ и ТСН. В период интенсивных снегопадов на улицы Самары будут дополнительно выводить около 220 единиц техники, в том числе порядка 150 самосвалов, которые будут вывозить снег. Заключены соответствующие договоры с промышленными, строительными предприятиями и другими организациями.