Более 450 спецмашин выйдут на уборку снега в Самаре этой зимой

В Самаре на площади Куйбышева состоялся смотр техники, которая будет работать на улицах города этой зимой. Там представили 122 машины: грейдеры, самосвалы, лаповые погрузчики и др. Всего же в уборке снега будет задействовано более 450 единиц спецтехники и пять тысяч рабочих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Лично проверил вчера часть техники. Обсудил с руководителями дорожных и коммунальных служб степень готовности их коллективов, пообщался с бригадирами, водителями. Этой зимой начнем перемещать транспорт, который мешает очистке улиц. Не буду говорить, что зима будет легкой, как минимум наши службы готовы к работе в любых погодных условиях», — написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.
Большую часть машин будут использовать при уборке дорог и тротуаров. Около 40 машин будут работать в общественных пространствах: в парках, скверах, на набережной. Во дворах свою технику задействуют УК, ТСЖ и ТСН. В период интенсивных снегопадов на улицы Самары будут дополнительно выводить около 220 единиц техники, в том числе порядка 150 самосвалов, которые будут вывозить снег. Заключены соответствующие договоры с промышленными, строительными предприятиями и другими организациями.
В ближайшее время в областную столицу поступят еще 16 малогабаритных машин. Их приобрели в лизинг. Техника — комбинированная, ее можно будет использовать не только зимой, но и летом. Также в Самаре уже закупили противогололедные средства. Они прошли лабораторные испытания и подтвердили свое качество.