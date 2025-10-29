22 многодетных матерей из Иркутской области наградят почетным знаком «Материнская слава». Распоряжение об этом подписал глава региона Игорь Кобзев. Награды в этом году получат жительницы Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Черемхова, Саянска, Зимы и районов Иркутской области: Баяндаевского, Боханского, Братского, Иркутского, Качугского, Нижнеилимского, Нукутского, Чунского и Эхирит-Булагатского.
— Настоящая материнская любовь к своим детям является основой их благополучия и достойного будущего. А значит, и будущего нашей области, и всей страны. Одна из наших приоритетных задач — сделать все возможное, чтобы матери Приангарья чувствовали себя защищенными, — сказал губернатор Иркутской области.
Знак «Материнская слава» вручается с 2008 года. За это время его получили 258 многодетных женщин. Торжественное вручение наград состоится в канун Дня матери, 21 ноября. В этом году 58 матерей подали документы на участие в конкурсе. Победительниц определили по результатам набранных баллов.
Знак «Материнская слава» присуждается матерям, которые не менее пяти лет живут в Иркутской области и воспитывают четырех и более детей. Награда выдается, когда четвертому ребенку исполнится восемь лет. К знаку прилагаются удостоверение и выплата в 150 тысяч рублей.