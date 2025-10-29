22 многодетных матерей из Иркутской области наградят почетным знаком

Знак «Материнская слава» присуждается матерям, которые не менее пяти лет живут в Иркутской области и воспитывают четырех и более детей. Награда выдается, когда четвертому ребенку исполнится восемь лет. К знаку прилагаются удостоверение и выплата в 150 тысяч рублей.