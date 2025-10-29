Волгоградским ликвидаторам ЧАЭС увеличат ежемесячные выплаты

Жирновский районный суд Волгоградской области постановил проиндексировать ежемесячные выплаты восьми жителям района, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти люди получили высокую дозу радиации, что привело к ухудшению здоровья и установлению инвалидности 2 или 3 группы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд обязал территориальное управление соцзащиты назначить им компенсацию за вред здоровью с учетом ежегодной индексации по уровню инфляции, как это предусмотрено федеральным законом. Согласно постановлению Правительства, с 1 февраля 2024 года коэффициент индексации для таких выплат составляет 1,095. Суд решил, что этот коэффициент должен быть применен к выплатам чернобыльцам с момента вступления решения в силу, а в дальнейшем индексация будет проводиться ежегодно по закону.
На данный момент решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
