Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажу алкоголя ограничат в День народного единства в Нижнем Новгороде

В местах проведения массовых мероприятий алкогольные напитки продаваться не будут.

Источник: Нижегородская правда

4 ноября, в День народного единства, в Нижегородской области введут ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщили в областном департаменте развития предпринимательства в ответ на запрос редакции pravda-nn.ru.

Меры введут согласно закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области». В местах проведения массовых праздничных мероприятий в регионе будет запрещено продавать алкоголь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что общественная палата предложила полностью запретить алкоголь в поездах и на судах.