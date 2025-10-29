Продажу алкоголя ограничат в День народного единства в Нижнем Новгороде

4 ноября, в День народного единства, в Нижегородской области введут ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщили в областном департаменте развития предпринимательства в ответ на запрос редакции pravda-nn.ru.
Меры введут согласно закону «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области». В местах проведения массовых праздничных мероприятий в регионе будет запрещено продавать алкоголь.
