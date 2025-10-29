Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дамбу Петербурга временно закроют 30 октября

Водителей маломерных судов предупредили об ограничениях.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 30 октября, в период с 09:00 до 18:00 дамба Петербурга будет закрыта. Водителей маломерных судов предупредили, что ограничение введут из-за намеченной проверки систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС).

— При этом движение автомобилей по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в обычном режиме, — уточнили в организации. Запланированные работы получили согласование Службы капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Дирекция КЗС призвала соблюдать правила пользования маломерными судами и плавания по внутренним водным путям.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что вечером 28 октября в Петербург прибыл круизный четырехпалубный лайнер «Владимир Жириновский». Ожидается, что судно достроят на базе Балтийского завода, после чего он сможет ходить, например, по трем морям.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше