Дамбу Петербурга временно закроют 30 октября

Завтра, 30 октября, в период с 09:00 до 18:00 дамба Петербурга будет закрыта. Водителей маломерных судов предупредили, что ограничение введут из-за намеченной проверки систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения С-2, сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений города от наводнений (КЗС).
— При этом движение автомобилей по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в обычном режиме, — уточнили в организации. Запланированные работы получили согласование Службы капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Дирекция КЗС призвала соблюдать правила пользования маломерными судами и плавания по внутренним водным путям.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что вечером 28 октября в Петербург прибыл круизный четырехпалубный лайнер «Владимир Жириновский». Ожидается, что судно достроят на базе Балтийского завода, после чего он сможет ходить, например, по трем морям.