Камеры с нейросетью установили в центре Воронежа

Всего, как сообщили в мэрии, появилось шесть новых комплексов фото и видеофиксации. Интересно, что они будут использовать нейросеть. Таким образом, нарушители будут фиксироваться автоматически. В управе Центрального района сообщили, что пока камеры работают в тестовом режиме, но уже совсем скоро воронежцам, пренебрегающим правилами вывоза мусора, начнут приходить штрафы.



Кстати, первый такой комплекс фиксации с нейросетью, установленный некоторое время назад на улице Обороны Революции, как говорят в мэрии, уже показал свою эффективность — захламление территории сразу уменьшилось.