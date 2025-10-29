Воронежцам напомнили о 3-дневной рабочей неделе в ноябре

Согласно постановлению правительства России, отдыхать предстоит три дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно.
Следовательно, следующая за праздниками рабочая неделя сократится всего до трех дней. Работать придется со среды по пятницу.
Общий календарь на ноябрь складывается таким образом, что рабочих дней в следующем месяце будет 19, а выходных — целых 11. Такое распределение дней соответствует производственному календарю, утвержденному на текущий год, и является актуальным для всех работников со стандартной пятидневкой.
А вот текущая рабочая неделя, наоборот, растянется на целых шесть дней. В субботу, 1 ноября, тоже придется ехать в офис. День, правда, будет сокращенным.
Затем жителей региона ждут 12-дневные новогодние каникулы, трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества в феврале и Международного женского дня в марте. Также запланированы шестидневные майские праздники и трехдневные выходные в июне на День России.
В начале ноября воронежцев, наравне с жителями других российских регионов, ждут праздничные выходные. Это, напомним, связано с Днем народного единства.
