Воронежцам напомнили о 3-дневной рабочей неделе в ноябре

В начале ноября воронежцев, наравне с жителями других российских регионов, ждут праздничные выходные. Это, напомним, связано с Днем народного единства.

Согласно постановлению правительства России, отдыхать предстоит три дня подряд — со 2 по 4 ноября включительно.

Следовательно, следующая за праздниками рабочая неделя сократится всего до трех дней. Работать придется со среды по пятницу.

Общий календарь на ноябрь складывается таким образом, что рабочих дней в следующем месяце будет 19, а выходных — целых 11. Такое распределение дней соответствует производственному календарю, утвержденному на текущий год, и является актуальным для всех работников со стандартной пятидневкой.

А вот текущая рабочая неделя, наоборот, растянется на целых шесть дней. В субботу, 1 ноября, тоже придется ехать в офис. День, правда, будет сокращенным.

Затем жителей региона ждут 12-дневные новогодние каникулы, трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества в феврале и Международного женского дня в марте. Также запланированы шестидневные майские праздники и трехдневные выходные в июне на День России.