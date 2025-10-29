В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый сервис «Моспитомец» поможет жителям столицы взять кошку или собаку из приюта, сообщается на сайте мэра и правительства.
«Столичный департамент информационных технологий совместно с комплексом городского хозяйства Москвы создали новый сервис “Моспитомец”. Одна из ключевых его функций — помочь будущему хозяину выбрать кошку или собаку, ознакомившись с анкетами пушистых постояльцев, и записаться на визит в приют», — говорится в публикации.
Сейчас на сервисе уже более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами: указать тип животного (кошка или собака), пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, нужно указать предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что в Москве работают 13 приютов для бездомных собак и кошек. Там за ними ухаживают, для каждого ветеринары подобрали рацион, все они привиты и обработаны от паразитов.