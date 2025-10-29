В Москве запустили сервис для выбора животных из приюта

Сейчас на сервисе уже более тысячи анкет, и каталог будет пополняться. Чтобы выбрать питомца, можно воспользоваться фильтрами: указать тип животного (кошка или собака), пол, возраст, размер, длину шерсти и окрас. Еще один вариант — пройти специальный тест, нужно указать предпочтения по тем же критериям. Система проанализирует параметры и покажет наиболее подходящих под запрос животных.