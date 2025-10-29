СК заведет уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Чите. Как сообщает ChitaMedia со ссылкой на СУ СКР по Забайкальскому краю, в 2024-м году в многоквартирном доме по улице Анохина, где проживает мальчик, установили пандус.
— В процессе монтажа, выполненного подрядчиком, использовались некачественные материалы. Это привело к преждевременному разрушению покрытия и появлению на нем сквозных повреждений, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Теперь использование пандуса представляет угрозу здоровью ребенка и может стать причиной травм. Несмотря на неоднократные жалобы родителей в соответствующие инстанции, проблема до сих пор не решена.
Следователи проводят проверку по данной ситуации.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и принять меры к восстановлению прав ребенка-инвалида.