СК заведет уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Чите

При установке пандуса использовали некачественные материалы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

СК заведет уголовное дело по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Чите. Как сообщает ChitaMedia со ссылкой на СУ СКР по Забайкальскому краю, в 2024-м году в многоквартирном доме по улице Анохина, где проживает мальчик, установили пандус.

— В процессе монтажа, выполненного подрядчиком, использовались некачественные материалы. Это привело к преждевременному разрушению покрытия и появлению на нем сквозных повреждений, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь использование пандуса представляет угрозу здоровью ребенка и может стать причиной травм. Несмотря на неоднократные жалобы родителей в соответствующие инстанции, проблема до сих пор не решена.

Следователи проводят проверку по данной ситуации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело и принять меры к восстановлению прав ребенка-инвалида.