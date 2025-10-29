Шелест призвал омичей поддерживать порядок на остановках общественного транспорта

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам с призывом соблюдать порядок на остановках общественного транспорта. По его словам, сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) с начала года провели более 22 тысяч операций по очистке остановок от незаконной рекламы и объявлений.