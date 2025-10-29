Шелест призвал омичей поддерживать порядок на остановках общественного транспорта

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам с призывом соблюдать порядок на остановках общественного транспорта. По его словам, сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) с начала года провели более 22 тысяч операций по очистке остановок от незаконной рекламы и объявлений.
Градоначальник отметил, что ситуация улучшилась после установки специальных досок для бумажных носителей в остановочных павильонах. Однако расслабляться рано: «На содержании УДХБ находится 1 234 остановки, и важно сохранять их в надлежащем состоянии», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Ежедневно специалисты ведомства борются с незаконно размещенными объявлениями, афишами и рекламой. За последние сутки работы были проведены на десятках улиц города, включая 2-ю Солнечную, Перелета, Семиреченскую, Мельничную, а также участки Объездной дороги, Сибирского проспекта, Машиностроительной и Фрезерной.
Очистке подверглись остановки на улицах Кирова, Космическом проспекте, проспекте Мира, Энтузиастов, Нефтезаводской, а также на Жукова, Масленникова и 10 лет Октября. За сутки было удалено 141 объявление.
Кроме того, подготовлены десятки претензий к нарушителям, общая сумма требований по которым превышает 1 миллион рублей.