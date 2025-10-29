Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области беременные студентки получают финансовую помощь

В Самарской области с 2025 г. по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует мера поддержки для будущих мам, которые встали на учет по беременности на ранних сроках и обучаются очно в высших и средних учебных заведениях.

По данным министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, этой мерой поддержки уже воспользовались более 350 студенток.

Одной из них стала Ирина Горбунова, студентка Самарского университета им. С. П. Королева. Сейчас она ждет второго ребенка и планирует направить выплату на покупку всего необходимого для малыша.

Для будущего малыша мы почти все уже купили, и сейчас планируем отложить деньги на «расходные материалы» — подгузники, салфетки, пеленки. Половину суммы оставлю на роды: прошлый опыт научил, что иногда возникают незапланированные расходы.

Ирина Горбунова
студентка Самарского университета им. С. П. Королева

О новой мере поддержки Ирина узнала, когда пришла в управление социальной защиты для переоформления другого пособия. Для оформления понадобились только справка от врача о постановке на учет и справка из университета об очном обучении. Деньги поступили в августе.

«Средства пришли очень быстро и очень помогли нашей семье. Для первой дочери мы покупали все на собственные средства, приходилось экономить. Сейчас все гораздо комфортнее, поэтому я очень благодарна главе региона за поддержку», — поделилась Ирина.

В Самарской области семьям с детьми доступны 42 меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению президента Владимира Путина.