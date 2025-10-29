Под Симферополем завершено строительство нового газопровода

В рамках проекта были установлены семь пунктов редуцирования и проложены уличные газораспределительные сети. Монтаж подводящих газопроводов до границ земельный участков выполнен бесплатно для жителей. На технологическое подключение поступило 1079 заявок, из которых 188 — в рамках программы догазификации.