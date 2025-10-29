Ричмонд
Под Симферополем завершено строительство нового газопровода

Под Симферополем достроили распределительный газопровод низкого давления.

Источник: пресс-служба Главы Республики Крым

Под Симферополем завершено строительство нового газопровода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в селе Строгановка полностью готов к вводу в эксплуатацию распределительный газопровод низкого давления протяженностью более 100 км. Работы стартовали в октябре 2024 года.

В рамках проекта были установлены семь пунктов редуцирования и проложены уличные газораспределительные сети. Монтаж подводящих газопроводов до границ земельный участков выполнен бесплатно для жителей. На технологическое подключение поступило 1079 заявок, из которых 188 — в рамках программы догазификации.

«В настоящее время идет процесс заключения договоров с ГУП РК “Крымгазсети” на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков заявителей», — написал Аксенов.

