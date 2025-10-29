Более 7,5 тысяч га леса могут изъять у Самары

У Самары могут забрать более 7,5 тысяч га. Дело в том, что эта территория относится к землям лесного фонда. Изъятия через Самарский областной суд добивается прокуратура.
История берет свое начало в марте 2008 года. Тогда городская дума утвердила генеральный план, в котором были отражены границы Самары. В их состав включили земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тысяч га. Как выяснилось, это было сделано без согласования с Рослесхозом. В 2010 году Ленинский районный суд признал генплан Самары законным.
Рослесхоз узнал об этом решении и о том, что его права были нарушены, только в июле 2025 года. Это произошло в рамках другого судебного процесса, пишет Волга Ньюс. Теперь прокуратура Самары и региональное министерство природы пытаются оспорить постановление Ленинского райсуда и признать его решение в 2010 году ошибочным.