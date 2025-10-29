Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7,5 тысяч га леса могут изъять у Самары

В Самаре прокуратура добивается изъятия у города 7,5 тысяч га, относящихся к землям лесного фонда.

Источник: Комсомольская правда

У Самары могут забрать более 7,5 тысяч га. Дело в том, что эта территория относится к землям лесного фонда. Изъятия через Самарский областной суд добивается прокуратура.

История берет свое начало в марте 2008 года. Тогда городская дума утвердила генеральный план, в котором были отражены границы Самары. В их состав включили земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тысяч га. Как выяснилось, это было сделано без согласования с Рослесхозом. В 2010 году Ленинский районный суд признал генплан Самары законным.

Рослесхоз узнал об этом решении и о том, что его права были нарушены, только в июле 2025 года. Это произошло в рамках другого судебного процесса, пишет Волга Ньюс. Теперь прокуратура Самары и региональное министерство природы пытаются оспорить постановление Ленинского райсуда и признать его решение в 2010 году ошибочным.