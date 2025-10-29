Ричмонд
К «Пушкинской карте» присоединились 187 организаций Новосибирской области

Лидером по количеству посещений стал Новосибирский государственный краеведческий музей.

Участниками программы «Пушкинская карта», которая входит в нацпроект «Семья», стали уже 187 учреждений культуры Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

«Мы видим устойчивый интерес молодежи к культурным событиям. Это важный шаг к формированию осознанного отношения к культуре, к своему городу и своей стране. Благодаря этой программе у молодых людей появилась возможность выбирать духовное развитие, приобщаться к лучшим образцам отечественного искусства, чувствовать сопричастность к культурной жизни региона. Для нас важно, чтобы использование Пушкинской карты было не просто возможностью бесплатно посетить театр или музей, а стало привычной частью культурной жизни молодых новосибирцев», — отметил заместитель министра культуры региона Юрий Зимняков.

Одним из лидеров по количеству посещений среди участников программы стал Новосибирский государственный краеведческий музей. Там проходят тематические выставки, лекции, экскурсии и культурные события, ориентированные на молодую аудиторию. В октябре музей признан Минкультуры РФ одним из лучших в стране по реализации программы «Пушкинская карта» в номинации «Лучший региональный музей».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.