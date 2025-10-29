К «Пушкинской карте» присоединились 187 организаций Новосибирской области

«Мы видим устойчивый интерес молодежи к культурным событиям. Это важный шаг к формированию осознанного отношения к культуре, к своему городу и своей стране. Благодаря этой программе у молодых людей появилась возможность выбирать духовное развитие, приобщаться к лучшим образцам отечественного искусства, чувствовать сопричастность к культурной жизни региона. Для нас важно, чтобы использование Пушкинской карты было не просто возможностью бесплатно посетить театр или музей, а стало привычной частью культурной жизни молодых новосибирцев», — отметил заместитель министра культуры региона Юрий Зимняков.