Школу в селе Моховом Орловской области отремонтируют к осени 2026 года

Ремонт школы в селе Моховом Орловской области завершат в августе 2026 года при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Покровского района региона.
Специалисты уже перекрыли крышу, оштукатурили фасад, обновили отмостку и крыльцо, заменили электрическую проводку и систему отопления, установили новые радиаторы и пластиковые окна во всем здании. Теперь они заливают полы, готовят стены к оштукатуриванию, а позже начнут монтировать крепления для подвесных потолков.
«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, учился в современной и безопасной школе. Ремонтные работы — это важный шаг к созданию комфортной образовательной среды для детей, в том числе и в отдаленных районах», — отметил глава Покровского района Андрей Решетников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.