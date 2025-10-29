Школу в селе Моховом Орловской области отремонтируют к осени 2026 года

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, учился в современной и безопасной школе. Ремонтные работы — это важный шаг к созданию комфортной образовательной среды для детей, в том числе и в отдаленных районах», — отметил глава Покровского района Андрей Решетников.