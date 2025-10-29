В Волжском отменят дачные автобусы

В Волгоградской области дачные маршруты прекращают свою работу. В ближайшие выходные у жителей Волжского последний шанс воспользоваться сезонными автобусами, чтобы добраться до своей дачи или участка. Как сообщает «Волжская автоколонна 1732», городские дачные маршруты № 3, 15, 41, 42 и 51 будут работать до 4 ноября включительно. При это на автобусе № 11 в выходные дни будет действовать новое расписание.