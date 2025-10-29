В Волжском отменят дачные автобусы

В Волгоградской области дачные маршруты прекращают свою работу. В ближайшие выходные у жителей Волжского последний шанс воспользоваться сезонными автобусами, чтобы добраться до своей дачи или участка. Как сообщает «Волжская автоколонна 1732», городские дачные маршруты № 3, 15, 41, 42 и 51 будут работать до 4 ноября включительно. При это на автобусе № 11 в выходные дни будет действовать новое расписание.
Уточнить, как будут ходить автобусы в последние дни своей работы, можно на сайте автоколонны. Как уточнили в пресс-службе администрации Волгограда, 2, 3, 4 ноября будут последними днями работы пригородных маршрутов № 109, 133, 141.
Есть хорошая новость — те автобусы, которые возили волжан на дачу, выйдут с 5 ноября на городские маршруты, в связи с чем общественный транспорт будет ходить с меньшим интервалом. Дождаться свой автобус будет проще.