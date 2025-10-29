Гурьевские власти отказались ремонтировать дорогу к старому кладбищу в Цветково

Власти Гурьевского района не планируют строить дорогу с твёрдым покрытием к старому кладбищу в посёлке Цветково. Об этом «Клопс» сообщили в администрации муниципалитета в ответ на официальный запрос.
Жители жаловались, что грунтовку разбили песковозы. Глава администрации муниципалитета Сергей Подольский подчеркнул, что это единственный подъезд не только к кладбищу, но и к землям сельскохозяйственного назначения, а также к карьеру по добыче песка.
«Ограничить проезд большегрузного транспорта по дороге общего пользования, предназначенной для пользования неограниченным кругом лиц, не представляется возможным», — говорится в документе.
По сообщению Подольского, 21 октября специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации муниципалитета осмотрели дорогу.
«Организацией, ведущей работы в карьере, состояние дороги улучшено: произведена отсыпка проезжей части вторичными материалами и песком, с уплотнением. На момент выезда дорога находилась в проезжем состоянии, за исключением участка в непосредственной близости к карьеру. Как правило, в период выпадения осадков проезжая часть дорог с грунтовым типом покрытия подвержена повреждениям», — отмечено в ответе.
Проектирование и строительство дороги с твёрдым покрытием не планируется. Аргумент властей — в округе разработали проектно-сметную документацию на ремонт, в том числе капитальный, множества дорог. Она прошла государственную экспертизу.
«В связи с ограниченным финансированием муниципального дорожного фонда реализовать разработанные проекты не представляется возможным», — подчеркнул Сергей Подольский. Он подчеркнул, что в этой ситуации решение потратить бюджетные средства на капремонт или реконструкцию других дорог выглядит неэффективно. «Вопрос разработки проектной документации на новые объекты не рассматривается», — добавил глава администрации.
Раньше подъехать к кладбищу можно было по дороге вдоль жилых домов между улицами Северной и Любимой. «В 2017 году собственником земельного участка с кадастровым номером 39:03:000000:2656 был ограничен сквозной проезд автотранспорта через принадлежащую ему территорию», — сообщил Сергей Подольский.
В Гурьевском районе дорога к старому кладбищу в посёлке Цветково находится в таком состоянии, что ни пройти ни проехать.