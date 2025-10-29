Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нововоронеже благоустроили детскую площадку

На территории установили качели, игровое оборудование и комплекс с песочницей.

Благоустройство детской площадки напротив кинотеатра «Уран» провели в Нововоронеже при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.

На территории общественного пространства установили качели, игровое оборудование и комплекс с песочницей. В игровой зоне уложили мягкое покрытие. Также там смонтировали скамейки, урны и дополнительное освещение, добавили в отделе жилищной политики и благоустройства ведомства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.