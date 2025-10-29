В Нововоронеже благоустроили детскую площадку

Благоустройство детской площадки напротив кинотеатра «Уран» провели в Нововоронеже при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области.
На территории общественного пространства установили качели, игровое оборудование и комплекс с песочницей. В игровой зоне уложили мягкое покрытие. Также там смонтировали скамейки, урны и дополнительное освещение, добавили в отделе жилищной политики и благоустройства ведомства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.