В Нижегородской области ликвидировали более тысячи кубометров мусора

Более тысячи кубометров мусора ликвидировали в Нижегородской области за два месяца проведения субботников. Мероприятия были организованы при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба правительства региона.
Экологические акции прошли в селах Афанасьево, Каменка, деревне Темряшино, в Сормовском районе Нижнего Новгорода на озере Телеграфное, а также в Городецком, Балахнинском и Лысковском округах.
«Поддержание чистоты природных территорий — это наша общая ответственность. Благодаря активности жителей, волонтеров и профильных служб нам удается системно улучшать состояние экосистем региона. Такие субботники будут проводиться до наступления зимнего периода для обеспечения устойчивого экологического результата», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.