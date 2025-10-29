На Кубани полностью заработал мобильный интернет

«Мобильный интернет на Кубани полностью заработал», — сообщают операторы.
В Краснодаре и других крупных городах края с вечера пятницы пропал мобильный интернет: в отличие от привычных вечерних ограничений связь не восстановили утром субботы, и перебои продолжались до вечера вторника, 28 октября.
После кратковременного возврата доступ вновь отключили из-за беспилотной атаки. Утром 29 октября мобильный интернет у всех операторов заработал в штатном режиме.
