На Кубани полностью заработал мобильный интернет

КРАСНОДАР, 29 октября, ФедералПресс. В Краснодарском крае полностью заработал мобильный интернет. Ранее он работал с сильными перебоями.

Источник: Taylor Grote/CC0

«Мобильный интернет на Кубани полностью заработал», — сообщают операторы.

В Краснодаре и других крупных городах края с вечера пятницы пропал мобильный интернет: в отличие от привычных вечерних ограничений связь не восстановили утром субботы, и перебои продолжались до вечера вторника, 28 октября.

После кратковременного возврата доступ вновь отключили из-за беспилотной атаки. Утром 29 октября мобильный интернет у всех операторов заработал в штатном режиме.

