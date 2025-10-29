В Самарской области восстановят 11 летних лагерей

Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что развитие соответствующей инфраструктуры — одна из ключевых задач.



«Предварительно у нас сформирован перечень из 11 таких объектов. Тема в периметре нашей работы. И от жителей получаю сообщения с просьбой обратить внимание на тот или иной детский лагерь, который когда-то в прошлом принимал тысячи ребят, а сегодня стоит заброшенный. Поручил организовать межведомственную работу, чтобы по каждому объекту определить объективную ситуацию, перспективы и условия восстановления. Дальше будем заниматься и возвращать неработающие детские лагеря к жизни», — сообщил глава региона.