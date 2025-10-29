На Дону замдиректора школы получила выговор за таблички «Малоимущие» и «СВО»

По словам директора МБОУ СОШ № 11 Елены Мирошниченко, инцидент произошел с учителем, который временно исполнял обязанности руководителя школы в ее отсутствие. Таблички установили однократно «для удобства».
«Педагог Елена Кудрявцева получила выговор, но остается работать в учебном заведении преподавателем математики и заместителем директора по итоговой аттестации», — пояснила «Ъ-Ростов» директор образовательной организации.
Школа пока получает питание от прежнего подрядчика, при этом изучается возможность привлечения другой компании.
Проверка других образовательных учреждений региона подобных случаев не выявила.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал установку табличек в школьной столовой, разделивших детей по социальному признаку.