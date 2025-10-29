Омичи заключили 79 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений

Более 79 тысяч договоров в рамках программы долгосрочных сбережений оформили жители Омской области. Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования сообщил о высокой активности населения с момента запуска проекта.
Программа позволяет создавать будущий капитал при государственной поддержке, подходит для формирования финансовой безопасности, дополнения пенсионного дохода или накопления на важные цели. Совершеннолетние граждане могут открывать счета на себя и своих детей.
«Для заключения договора на вступление в ПДС жителям Омской области необходимо обратиться в один из негосударственных пенсионных фондов, которые аккредитованы на участие в программе. Их список можно найти на сайтах Банка России и Национальной ассоциации НПФ», — пояснили в Региональном центре финансовой грамотности.
После оформления договора можно делать добровольные взносы без ограничений по сумме и периодичности. Работодатель также может участвовать в пополнении счета по согласованию с сотрудником. До 2,8 млн рублей накоплений защищаются госстрахованием.
Главное преимущество программы — софинансирование от государства. В течение 10 лет можно получать до 36 тысяч рублей ежегодно сверх собственных взносов. Размер доплаты зависит от уровня дохода. Например, при заработке менее 80 тысяч рублей государство удваивает сумму взноса.
Выплаты становятся доступны через 15 лет после заключения договора или при достижении пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочное получение денег предусмотрено при сложных жизненных обстоятельствах.
