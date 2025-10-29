Омичи заключили 79 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений

«Для заключения договора на вступление в ПДС жителям Омской области необходимо обратиться в один из негосударственных пенсионных фондов, которые аккредитованы на участие в программе. Их список можно найти на сайтах Банка России и Национальной ассоциации НПФ», — пояснили в Региональном центре финансовой грамотности.